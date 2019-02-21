高市離奇車禍汽車疑暴衝追撞公車等6車 9人輕傷

2019-02-21 16:15

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市鼓山區昨日傍晚發生離奇連環車禍，由吳姓女子駕駛自小客車，因不明原因暴衝追撞公車、汽機車等6輛，造成9人輕傷，其中7人送醫，所幸全無大礙，傷者和肇事者酒測値均為0，全案今天交由交通大隊判定肇責，預計初判需一個月出爐。

鼓山分局今指出，肇事者吳女（48歲）駕駛自小客車行駛臨海新路西向東方向，自稱不明原因發生暴衝，造成多部汽、機車、自行車損壞及多名民眾受傷，現場由新濱派出所在臨海新路與鼓山一路口實施交通管制，交通分隊、港警總隊及清潔隊協助測繪管制及後續處理。

直到昨晚7點前才排除車禍凌亂現場，恢復交通順暢，總計共有9人受到輕傷，均無大礙，受損車輛有汽車2部、公車1部、機車1輛、腳踏車2台，各駕駛人均無酒精反應。

警方表示，肇事者駕駛吳女臉部擦挫傷，未就醫；公車駕駛謝男（43歲）手腳擦挫傷，未就醫；汽車駕駛許男（32歲）頸部受傷送醫；機車騎士洪男（55歲）右腹撞傷，膝蓋受傷，左手會麻送醫；腳踏車騎士蔣男（32歲）左後背腫痛送醫；腳踏車騎士郭男（42歲）頭部，雙手雙腳擦傷、疼痛送醫；汽車乘客陳女（28歲）右邊肩膀痛送醫；汽車乘客劉女（27歲）頭痛、後頸部有點腫送醫；機車乘客吳女（23歲）左邊大腿、小腿擦傷送醫；另公車上4名乘客受到驚嚇未受傷，自行離去。

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