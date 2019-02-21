回收場小開遭埋伏行刺 殺手搭小黃逃逸對話曝光

2019-02-21 16:22

〔記者鄭景議／台北報導〕29歲的蔡姓回收場小開，疑似因為與前員工有股權糾紛，遭前員工找人在家門口埋伏，腹部手臂遭刺，所幸無生命危險；稍早殺手逃逸時搭乘計程車與運將的對話曝光，不但打電話說，「我都處理好了」，還因為不斷喘氣，不知情的運將還好心勸他說，「怎麼那麼喘，不要跑那麼快。」

回收場是蔡姓小開的家族事業，回收場員工指出，公司張姓女員工不但與公司有股權糾紛，還涉嫌擅自把公司內部回收要報廢的零件偷拿出去賣，日前離職後，對公司懷恨在心，之前就多次帶人到回收場找麻煩。

行刺的殺手今天早上8點埋伏在蔡姓小開家附近，一見到蔡男與妹妹回家，就尾隨在後，在蔡男公寓1樓樓梯間持刀伏擊，蔡男腹部及左手遭刺傷，殺手隨後逃逸到西湖國中前攔計程車離去，所幸蔡男的傷勢不重，沒有生命危險。

在計程車上時，殺手說要去蘆洲之後，先是以手機「回報」，氣喘吁吁地說，「我都處理好了」，掛斷電話後，運將聽他不斷顫抖喘氣，還問他，「太冷嗎？」，殺手回答，「太熱」，運將還關心他，「怎麼那麼喘，不要跑那麼快」，殺手只回，「開快一點」，運將絲毫不知眼前的乘客才剛行兇未遂逃逸。

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