署醫集體收賄弊案 前醫管會執行長黃焜璋判刑15年定讞

2019-02-21 16:22

〔記者張文川／台北報導〕衛生署（衛生福利部前身）前醫院管理委員會執行長黃焜璋，被控利用督導署立醫院營運之機會收賄200萬元，再協助特定醫療廠商標得採購案；二審依不違背職務收賄等罪，判黃焜璋15年有期徒刑，前署立基隆醫院心臟科主任林繼敏判刑14年，均褫奪公權5年，最高法院今駁回上訴定讞。

前署立基隆醫院院長李源芳二審被判刑12年，但最高院今撤銷發回更審。其餘定讞者還包括，前樂生療養院長李乃樞無罪，前桃園醫院內科加護病房主任莊子儀判刑2年、緩刑5年，宜德、德全立、華鵲等3家公司各處罰金10萬元。

今被最高法院撤銷發回更審者，有前基隆醫院院長李源芳（二審判刑12年）、新竹醫院心臟科主治醫師溫斯企（二審判無罪）、前新竹醫院放射科主任李孟儒（二審判無罪）。

本案堪稱醫界近年最重大弊案之一，判決指出，65歲黃焜璋於2008年5月至2011年3月兼任醫院管理委員會執行長，負責綜理衛生署下轄28家醫院的營運事務，對醫院預算及執行具有核定權限，期間他3度向業者收賄共200萬，護航標案、續約等事宜，甚至量身訂做標案以利特定業者得標。

涉賄案件包括署立桃園醫院健檢中心的4億元標案、台北醫院約700萬元的全自動生化檢驗器材標案、基隆醫院約2億元的心血管檢驗設備標案等。

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