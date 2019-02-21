愛偷安全帽陷騎士危險被開單 警搜出18頂待招領

2019-02-21 15:43

〔記者黃良傑／高雄報導〕偷上癮？愛偷機車安全帽還想上網拍賣，藏贓藏到大樓樓梯間、圖書館置物間。葉姓慣竊被高市警方查獲，搜出18頂安全帽、3雙球鞋、1輛腳踏車等贓物，鼓山分局今將他函送法辦。

警方調查，鼓山區自2月11日起，陸續有民眾報案遺失安全帽，被偷安全帽的單價不低，每頂約1、2千元，令被害騎士相當困擾，害怕未戴安全帽遭警開罰，也擔心影響行車安全，鼓山分局獲報成立專案追查，鎖定葉姓竊嫌（31歲）。

警方循線調閱監視器鎖定犯嫌後，向高雄地方法院申請搜索票將葉嫌緝捕到案，員警發現葉嫌偷遍高雄市區，對低價的半罩式安全帽不屑一顧，除安全帽外，還偷腳踏車、文具用品等，連鄰居的球鞋也不放過，竊嫌自家擺不下贓物時，連大樓樓梯間、圖書館置物間，也成了他的藏贓地點。

葉嫌坦承竊行，並打算將贓物一一上網販賣，沒想到還沒來得及聚集更多戰利品便被警方查獲，他希望透過坦承犯行來獲得被害人的原諒，以減輕刑責。警方呼籲，停放路邊、騎樓的機車車主，要將安全帽放在置物箱，避免讓竊嫌有機可乘。

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