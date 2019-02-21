一家四口燒炭案解剖 妻子疑生前吸入大量一氧化碳

2019-02-21 15:23

［記者楊政郡／台中報導］台中地檢署偵辦吳姓男子疑似下藥、控制妻彭女、2子，一家4口在計程車內燒炭死亡案，上午檢察官會同法醫解剖吳男、彭女，摘取相關臟器、血液，小孩則抽取血液一併鑑定毒藥物反應，初判吳妻肺部有疑似碳灰，是被控制下吸入一氧化碳，頸部勒痕不深非致命傷，只是控制彭女的手段，詳細死因需解剖鑑定報告出爐後才能釐清。

解剖上午在台中市生命禮儀管理處崇德館進行，吳男的父親，彭女的父、母及胞姐到場參與，彭母一直沉默不語，彭姐表示他們不發表意見。吳父也未發表意見。

檢方指出，彭女頸部有勒痕，手臂有抵抗傷，手肘處有透明膠帶綑綁而造成瘀血傷，死前有掙扎，初步研判是吳男先對自己及妻小下藥迷昏，小孩先昏迷後，然後告知彭女要帶他們一起上天堂，彭女不同意而掙扎，吳男加以勒頸及捆綁，然後慢慢吸入一氧化碳而死亡。不過詳細死因，仍待解剖鑑定報告出爐及毒藥物鑑定後才能知曉。

2019年2月18日上午9點多，民眾發現太平山區某處空地停了輛計程車，上前察看發現前座躺了2個人，門窗緊閉直覺是輕生而報案。消防人員破窗搶救，發現吳男坐在駕駛座，彭姓妻子躺副駕駛座，後座還有9歲兒子和6歲女兒，4人都已經沒有生命跡象，車內發現炭盆，車外散落不明藥物，車內有未喝完飲料罐。

檢警調查，吳男（32歲）和彭姓妻子（34歲）感情不睦，前一天（17日）上午彭女帶著一對兒、女，從娘家出發與吳男會面談離婚，卻一直沒回來，也沒有消息傳回娘家，彭女家屬報案找人，18日民眾發現計程車，發現吳某一家4口在計程車內燒炭身亡，傳來噩耗。

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