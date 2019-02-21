穩鵬號驚傳喋血 巡護八號全副武裝啟航救援

2019-02-21 14:32

〔記者洪臣宏／高雄報導〕東港籍穩鵬號漁船於模里西斯路易士港東北方1540浬發生喋血案，海巡署巡護八號今天中午啟航展開千浬長征，隨行的偵防分署4名特勤隊員、3名偵查員，配備MP-5衝鋒槍、狙擊槍等全副武裝，必要時會攻堅登船救人。

巡護八號中午12時從海巡署高雄基地啟航，除了原來配置出勤的30名海巡人員，偵防分署4名特勤隊員、3名偵查員隨行。海巡署指出，事發地點距台灣約有3756浬航程，最快要13天才能抵達。

巡護八號上原本就配備90手槍、烏茲衝鋒槍、M-16步槍、T75機槍及20機砲，偵防分署特勤隊員則攜帶MP-5衝鋒槍、狙擊槍、克拉克手槍、霰彈槍、震撼彈等精良武器。

海巡署表示，該喋血案起於漁業署通報，穩鵬號漁船於模里西斯路易士港發生械鬥，1名菲律賓籍漁工持刀殺死另名外籍漁工，另1人重傷，但船長等台灣人鎖在船艙向外求救，行兇者逼迫其他漁工跳海，目前友船已經救起5名印籍漁工，並且現場監控。

穩鵬號漁船是前往印度洋海域作業的鮪釣船，船全長37.5公尺、船噸位255噸，船上共有24人，包含船長陳振茂、輪機長高信光，和1名台籍觀察員楊文斌等3人，還有菲律賓籍10人和印尼籍船員11人。

海巡署表示，目前仍由菲籍漁工挾持漁船，沒有進港跡象，必要時將登船攻堅，救出受困船員。

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