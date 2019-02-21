成醫喋血案開庭 一醫師出庭證稱林光宇工作認真

2019-02-21 14:55

〔記者王俊忠／台南報導〕成大醫院前體外循環師林光宇被控涉持刀殺害體循師組長陳彩鳳未遂案，今上午台南地院開庭辯論終結。成醫心臟內科醫師謝志成出庭證稱林光宇工作認真、未擺爛；林光宇重申是遭到長期職場霸凌、無殺人犯意，一時衝動傷人、非常懊悔，要向彩鳳道歉。檢方舉證稱無職場霸凌，且有殺人犯意，請法官依殺人未遂罪判決。

合議庭在近午辯論終結後表示，此案訂3月13日上午11點宣判。對於林光宇想向陳彩鳳道歉與和解，審判長指示由雙方律師去談。

被告律師傳訊成醫心臟內科醫師謝志成，謝表示在成醫認識林光宇約10多年，因工作緣故，1年接觸林光宇平均10次，光宇工作非常認真，他很訝異光宇還會幫患者做心臟超音波，在他的印象，光宇工作不會擺爛，還會教導其他護理人員，不曾聽過光宇執行體循公務發生什麼重大狀況。

林光宇表示，去年928在成醫內傷害陳彩鳳，他是一時氣憤、衝動所為，沒有殺人故意，案發後很懊悔，因為彩鳳是組長，平常會向心臟外科主任羅傳堯打小報告，排班時把困難工作丟給他、刁難，讓他壓力很大，影響主任對他的看法，使他在體循師團隊遭到同事排擠，當天是羅主任要他把辦公桌搬到庫房、還問他是否離職？他一氣之下隨手拿辦公桌上的蝴蝶刀去找陳彩鳳理論，原意是要嚇嚇她，沒想到發生這憾事。

檢察官則指被告是醫護人員深知刀刺胸腹部7刀、深及胸腔，有危及生命可能，主、客觀都有殺人犯意。據成醫休假表，被告近幾年休假、補休正常，去年1到9月，被告休假21.5天、補假9天多，在案發前3天還休假，成醫沒有不讓被告休假情事；去年值班數也比某位同仁少，說霸凌根本與事實不符。

林光宇律師辯護說，光宇有合氣道等武術專長，如真要殺害陳彩鳳，可選擇在醫院外、人少處下手，他怎會選在上班時人多的醫院開刀房內殺人？7刀只有1刀傷及右肺1細小孔，也未刺殺後再追殺，被害人傷勢穩定、未休克昏迷，可說被告是長期遭受職場霸凌，一時氣憤要教訓、傷害陳彩鳳。

林光宇律師指出休假部分，去年1至3月光宇才休5天、3月15日至7月2日更只休4小時，後來光宇大反彈向陳彩鳳反映，7、8月間才多休一些假，928回辦公室就被要求辦公桌搬到庫房、詢問是否離職？怎無霸凌存在，被告脾氣原本好、傷人是不應該，請合議庭審酌上情依傷害罪從輕量刑。

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