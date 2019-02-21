裝針孔想抓小三 醫師娘赫見老公在手術台性侵女病患

2019-02-21 13:44

〔記者李容萍、鄭淑婷／桃園報導〕桃園市中壢區林勤人婦產科（去年10月已歇業）診所醫生林勤人（61歲），去年4月28日涉嫌利用被害女病患（30餘歲）到婦產科進行引產手術時，多打了3CC麻藥，然後支開護理師，性侵被害人得逞；林妻懷疑丈夫出軌，事先在診間架設針孔密錄器，沒想到錄到整個過程，並報警處理，林男坦承犯行，桃園地檢署今日依加重強制性交罪將他起訴。

無良醫受訪未否認 僅說診所已歇業

對於被桃園地檢署依加重強制性交罪起訴，林勤人今日上午電話受訪時語氣顯得無奈，被問3次是否真有此事時他沒否認，不是嘆氣，就是說「已經歇業了」，至於為什麼會發生這種事，是否被冤枉？是不是後悔等問題，他沈默多時，最後說「對不起，我現在還有事，不講了」，隨即掛斷電話。

發生性侵的診所位在中壢火車站附近，是一棟有5層樓高的透天厝（1、2樓為、3樓以上為住家），以外籍病患、執行引產手術居多，本國病患可能不到2成，去年10月歇業後就大門深鎖，因為沒有門鈴，病患還會問鄰居「診所怎麼沒開了？」最近這1、2個月診所招牌已拆掉，涉案醫師林勤人和妻兒仍住在診所裡，僅在外出張羅三餐、倒垃圾才會打開出門。

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