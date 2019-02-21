台北燈節令人目不轉睛 她居然逛到與兒子走失

2019-02-21 13:25

〔記者王冠仁／台北報導〕61歲馬來西亞籍吳姓婦人，日前與兒子來台旅遊，母子倆選擇在台北市西門町一間旅館入住。不過，近日恰好遇上台北燈節，吳女有日與兒子一起外出看花燈，吳因花燈絢爛，忘神觀看，竟與兒子走失，幸虧她遇上萬華分局武昌街派出所警員林子惠，林最後助她順利與兒子團聚。

警方表示，武昌街派出所警員林子惠日前晚上8點多，在台北市中華路、武昌街口擔任台北燈節交整勤務時，她接獲民眾報案，指稱漢中街附近有一名外籍迷途婦人需要警方協助。

林趕赴現場，找到該名婦人，發現她是馬來西亞籍的吳姓婦人。吳聲稱，她當晚與兒子一同逛燈會，因燈會各式各樣絢爛迷人的花燈太吸引人，逛著逛著便與兒子走散了，自己一個人在西門徒步區內找不到兒子也忘了回旅館的路，只好尋求店家協助。

林員先安撫吳婦的情緒，待她情緒平穩後，林查出吳女兒子聯絡方式，林隨即用手機聯繫上吳子，並與他約在漢中街一家服飾店大門前碰面，順利助他們母子團圓。

萬華分局呼籲，2019台北燈節有許多觀光客前往賞燈，人潮眾多，因路況不熟悉而迷途的不在少數，提醒在外觀光、遊玩時，尤其同團有年長者，應隨時陪同在側，或身上攜帶聯絡資訊、防走失手環，減少迷途的發生。

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