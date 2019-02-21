貨車與「逆向」單車碰撞卻吃罰單 法官打臉交通局撤罰！

2019-02-21 11:55

〔記者黃建華／高雄報導〕腳踏車「逆向行駛」撞上貨車，交大苓雅分隊竟開單舉發貨車陳姓駕駛「轉彎車未禮讓直行車」，裁罰900元，陳男不服向交通局申訴被打回票，怒提行政訴訟，交通局還以「楊男縱有逆向過失，亦無損於陳男違規事實」答辯，高雄地院行政訴訟庭「打臉」交通局，指逆向行駛就無路權或優先路權，陳男的貨車自無禮讓必要，判撤銷罰單900元與違規記點。全案可上訴。

陳姓貨車駕駛提告指出，他於2017年12月23日21時45分，沿高雄市苓雅區四維三路東向西行駛右轉永定街口，與當時騎乘腳踏車沿四維三路西向東逆向行駛行人穿越道的楊男碰撞而發生交通事故，楊男當時向他道歉，雙方對於事故不想究責。未料，高雄警局交大苓雅分隊卻忽視楊男腳踏車逆向行駛，事後反而開單舉發他「轉彎車不讓直行車先行」的交通違規，去年3月他收到罰單不服舉發，向交通局申訴無效，仍收到裁決書裁罰900元，並記違規點數1點。

陳男不服，遂提起行政訴訟要求撤銷罰單。

高雄地院行政訴訟庭審理時，交通局仍重申路權觀念，認為轉彎車應禮讓直行車，並主張「楊男縱有逆向過失，亦無損於陳男違規事實」為答辯。

不過，法官審理則「打臉」交通局，法官認為，人行穿越道並非可供腳踏車行駛之車道。且所謂路權的「讓車」規定，旨在確認行車順序及劃分道路路權，以維護交通往來之安全。而逆向行駛就無路權可言。

法官審結判決，楊姓腳踏車騎士不因其逆向直行而取得優先穿越路口之路權，因此陳姓貨車駕駛的轉彎車自無優先禮讓楊的腳踏車先行的法律義務。陳男訴請撤銷罰單與違規記點有理，應予准許。全案可上訴。

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