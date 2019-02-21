涉貪圖利 東檢聲押前台東大武鄉長趙宏翰

2019-02-21 10:55

［記者陳賢義／台東報導］前台東大武鄉長趙宏翰涉嫌貪污圖利，在職期間為使獲得較高工程利益，利用職務之便央求所屬浮報經費，並協助友人向其他廠商借牌，便於承包公所案件；另自2015年至2018年則以採購灌溉水管為由，助友人以虛儰估價單報價，從中獲利上百萬元，案經台東地檢署偵辦，認為趙有勾串之虞，今向台東地方聲押禁見，其他5名涉案被告分別以5萬元至10萬元不等金額交保。

東檢檢察官謝慧中指揮法務部廉政署南部地區調查組（下稱南調組）廉政官，偕同南調組駐署柯博齡、魏豪勇、范家振等檢察官共同偵辦大武鄉公所辦理採購貪污圖利案件，昨持台東地方法院核發搜索票，搜索鄉公所及相關被告住居所共21處，並傳喚趙等被告及證人共23人偵訊後，認被告趙涉犯貪污治罪條例第6條第1項第4款之圖利罪嫌重大，有勾串共犯及證人之虞，於今日向法院聲請羈押並禁止接見、通信。

東檢表示，經查，趙為前大武鄉公所鄉長，現任大武鄉公所秘書，另2名黃姓和林姓被告則為公所建設課承辦人；2018年間各鄉鎮獲得政府補助建設經費，趙為阮姓及白姓2名友人獲取較高利益，指示黃、林浮編經費，並由阮、白向其他廠商借牌，藉以承包鄉公所案件而獲取利益。

另外，趙自2015至2018年間，指示林以鄉公所灌溉水管補助經費向其許姓友採購水管，進而由許以虛偽之估價單報價，藉此取得採購，因此獲取117萬7617元的利益。

東檢表示，全案仍將持續深入追查偵辦，以期勿枉勿縱，並藉此提醒公職人員均應恪遵法律，依法行事，以維政府廉潔及施政效能。

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