總達客運道路上惡意逼車 駕駛傷害罪判5月

2019-02-21 10:56

［記者楊政郡／台中報導］總達客運劉姓司機，不滿一部小貨車任意變換車道，在該小貨車要超他的車之際，突然蛇行，方向盤疾右轉再疾拉回，小貨車楊姓駕駛急閃失控，撞上右側已停路邊的豐原客運大客車，造成楊某有頭皮擦挫傷、前胸壁鈍挫傷及右上臂擦挫傷等傷害，劉某被依傷害罪判5月徒刑。

台中地院判決書指出，劉某為總達客運司機，以駕駛大客車載運乘客為業，2017年10月3日上午10時許，駕駛營業大客車，沿中市南區明德街內側車道，由忠明南路往南門路（由南往北）方向行駛，一路行來看不慣一部由楊男駕駛的小貨車任意變換車道，行經明德街明德中學前，見楊男的小貨車，想要從右側超他的客運車，小貨車已經超過他的後輪，竟惡意疾右轉再疾拉回，楊男也疾閃避，而去撞上右前方，已停下讓乘客上下車的豐原客運車。造成楊男有頭皮擦挫傷、前胸壁鈍挫傷及右上臂擦挫傷等傷害。

因為劉某的客運車未與楊某小貨車有撞擊行為，劉某辯稱與他無關，他是因為要閃人孔蓋，才突然右偏又拉回。

法官檢視劉某客運車的行車紀錄，再被告明知楊某小貨車正從右側要超車，被告竟將客運車方向盤疾速往右拉轉，顯係出於故意。且行車紀錄器車前鏡頭畫面，也顯示事發時前方並無人孔蓋或其他障礙物，且路旁亦無任何候車乘客舉手招車，被告顯然狡辯。

審酌被告當時有立即停車及查看，也等候員警到場處理，表明自己是肇事者，依業務過失傷害判處5月徒刑。

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