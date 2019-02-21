與死者家屬和解 土城槍擊案凶嫌無期改判18年

2019-02-21 10:57

〔記者楊國文／台北報導〕男子陳致綸懷疑前立委林國慶姪子、新北市土城巡天府宮主林立昌幕後指使槍殺角頭大哥黃義倫，前年趁林男在宮廟發放愛心米時，以「行刑式」近距離開槍，林送醫撿回一命，但一旁的男子賴國和卻中彈身亡，共造成1死5傷，犯後立即自首；檢方斥責陳致綸視人命如草芥，不顧人潮眾多開槍，惡行與在捷運殺人的鄭捷一樣，一審重判無期徒刑，高等法院考量陳已和死者家屬以500萬元和解，並先支付330萬元，有悔意，今改判18年徒刑，併科罰金15萬元，可上訴。

陳今上午未耹判，無法得知他對判決看法；特別的是，被視為槍擊目標的林立昌保住性命，拒絕和陳致綸和解。

判決指出，前年6月，土城角頭黃義倫遭人狙殺身亡，黃的手下陳致綸認為是林立昌教唆殺害，前年9月20日下午，剛滿20歲的陳男，趁林男在宮廟發放愛心米時，潛入人群、近距離朝林連開6槍，林送醫後一度失去生命徵象，經急救後，恢復呼吸心跳，站在林後方的賴國和背部中彈，送醫不治，另還造成4人受傷。

陳男隨即逃離現場，邊跑邊打電話向110報案自首殺人，並在路邊攔下一台小貨車，持槍威脅駕駛載他到警局主動投案；陳男供稱，黃義倫生前曾提及與林發生爭執，他認定黃是被林教唆殺害，開槍是想「替老大報仇」！

陳男一肩扛下罪責，表示槍枝是黃所給，手機通聯紀錄投案前也全刪光，對關鍵案情避重就輕，使檢警難以追查幕後有無其他藏鏡人，檢方起訴時斥責他不顧宮廟人潮眾多，執意開槍，害無辜民眾也受傷，惡行與在捷運殺人的鄭捷一樣，求處極刑。

新北地院認為，陳男在公眾聚集之地開槍，漠視法律並公然挑戰國家公權力，輕忽他人生命權益，且連開6槍，犯罪所生危害甚鉅，考量他自首可減刑，並與部分被害者和解，惡性尚非罪不可赦、達求生不可得程度，判處無期徒刑。

全案上訴後，陳男和死者家屬以500萬元達成和解，且已支付330萬元，剩下170萬元將從本月份起按月支付，高院認定陳有悔意，今改判為15萬元。

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