女友驟逝忍痛贏賽挺進8強 謝政鵬嘆：我真的很痛…

2019-02-21 06:44

〔即時新聞／綜合報導〕台灣網球「雙打一哥」謝政鵬適逢女友張恒綿驟逝打擊，昨日仍在法國普羅旺斯13公開賽（Open 13 Provence）16強戰中獲勝，搶下8強門票，不過比賽結束後，謝政鵬則在Instagram發出最新動態，對女友訴說心裡話。

謝政鵬昨在法國普羅旺斯13公開賽男雙16強戰中與印尼搭檔朗卡特攜手出擊，以6：4、7：6（5）擊敗庫德拉（美國）／馬雷羅（西班牙），搶下8強門票。賽後他在IG寫道：「對不起我沒有即時回去，我知道妳也希望我留下來，事發到現在沒有休息，閉上眼的瞬間眼淚就流下來，我真的很痛…我知道我棄權妳會不開心，但我真的好想回去真的好累。」透露出為女友必須完成比賽，但又想飛奔回台的複雜心情。

謝政鵬得知張恒綿傳出噩耗後相當難過，她說：「朋友傳來訊息，我心口揪了痛一下，怎麼會這樣很難信！鵬的女朋友跟我們像一家人，她是很窩心的女孩，突然遭逢厄運，不大敢相信是真的，我們真的不捨、很不捨。」

張恒綿的父親則說，原本太太和女兒原本相約前晚外出用餐慶元宵，沒想到大女兒一出校門就發生悲劇。肇事呂姓公車司機，昨被檢方依業務過失致死罪諭令5萬元交保。

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