丈夫外遇她玩手遊逃避 認識「網公」竟搞上床變小三

2019-02-21 00:23

〔記者王俊忠／台南報導〕自稱因丈夫外遇、逃避到網路遊戲與已婚陳姓男玩家成為「遊戲中夫妻」的張女，坦承在婚姻挫折與遊戲遐想交錯間對陳男產生感情、交往。陳男妻子得知張女介入其家庭、侵害配偶權，提告求償。台南地方法院判「小三」張女要賠償35萬元，還可上訴。

陳男妻子蓓蓓控訴，她與陳男於2016年結婚，婚後育有2名子女，張女因玩網路遊戲於2017年11月結識陳男，張女明知陳男是她丈夫，仍長時間頻繁私訊、互傳親密照片等逾越男女正常往來分際，甚至發生性行為，兩人外遇相姦行為已侵害其配偶權，依民法侵權行為向張女求償60萬元。

張女坦稱，因為前夫外遇，她逃避到網路遊戲轉移注意力，為使遊戲角色提升等級、增加戰鬥力，才與同是玩家的陳男在遊戲裡成為夫妻，在現實婚姻挫折與遊戲遐想夢幻的交錯間對陳男產生情愫，一時把持不住與陳男短暫交往。

這名「小三」說，起初不知情陳男已有老婆，待對陳動心後才知道他是「人夫」。第一次開庭時不敢承認侵害蓓蓓的配偶權，是因為前夫把他與陳男的和解筆錄放在網路上，有如對她公審，是她畏懼擔心之處，後來自己內心波折、認為欠蓓蓓一個道歉，決定選擇坦然面對、承認侵害蓓蓓配偶權。

張女強調，已揮劍斬斷與陳男的情絲、不再玩手機遊戲，因為有年邁雙親需扶養，經濟能力也不如陳男，蓓蓓求償額度實在過高，她願以8萬元與蓓蓓和解。

雖然張女坦認侵害陳男妻子配偶權，但否認與陳男有性關係。法官根據張女前夫提出的陳男與張女手機訊息對話內容，發現有「寶貝我昨晚真的是不小心忍不住，你隔天早上記得要吃藥，不然我們會有小貝比，有小貝比的話，我也會把他養大；寶貝，我想妳了，半夜發生的事，我還是擔心妳…怪我沒控制住，如果妳真的擔心，早上起來就吃個藥，不然真有小貝比了，雖然我願意負責，但妳面臨的恐怕不是這樣子而已」。

法官認為觀此對話都會產生張女與陳男已發生性行為事實的認知，因張女與陳男的外遇姦情對蓓蓓精神造成打擊痛苦，考量雙方社經地位條件，張女從事會計工作、月薪約3萬元，每月要扶養雙親及支付9千元的孩子扶養費，因此判張女賠35萬元精神慰撫金是適當的。

台南市立安南醫院精神科主治醫師唐心北認為，網路世界真真假假，虛擬的關係並不穩固，張女面臨婚姻受挫時不應該逃躲到網遊，應尋求好的資源與管道去處理丈夫外遇問題，像尋求心理諮商或與閨密、親友懇談都可以，再做出與丈夫修復感情或是無法挽回、徹底切割的選擇，不能為自己錯誤的行為找理由及藉口。

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