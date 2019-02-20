水溝蓋高低落差害婦人摔車 中壢區公所判賠23萬

2019-02-20 22:53

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市中壢區吉林路123巷口轉角一處水溝蓋，與路面高低落差大，78歲陳姓老婦人去年騎自行車行經時，因重心不穩摔車造成骨折，還得忍受開刀之苦，陳婦向中壢區公所提出國家賠償，桃園地院法官認為，公所未能填平落差造成「風險」，判決須賠償婦人23萬3974元；對此，公所工務課回應，尊重判決結果，是否上訴仍須與律師商討。

老婦人於去年1月27日早上8點多，騎自行車行經事發處，當時巷口有車子正要左轉，一旁停著另輛轎車，陳婦改以腳踩方式從兩車間穿過，踩到水溝蓋時突然重心不穩摔車，造成左手上手臂骨折，送醫開刀並縫了10多針，休養數月才逐漸恢復。

老婦人認為，水溝蓋高低落差大是造成摔車主因，她質疑位於巷口的內壢紫竹林觀音寺，過去曾自行將寺前空地鋪設柏油，導致路面與巷口的水溝蓋形成高低落差，卻未協調公所填補，公所也未依法養護，讓水溝蓋高低落差持續存在，因此向公所、觀音寺提出連帶國賠30萬元告訴。

公所主張，水溝蓋位於道路紅線內空地，該土地非供公眾通行，也非車輛往來的必經道路，水溝蓋與路面雖存有落差，難認與老婦人受傷有直接因果關係；觀音寺則主張，該處是公有道路，水溝蓋、寺前柏油，並非寺方管轄及鋪設，觀音寺與這起事故並無關係，另，水溝蓋高低落差已存在多年，陳婦過去行經都未受傷，也無其他路人受傷。

法官在判決中指出，水溝蓋所位處的土地，管轄單位為中壢區公所，案發時水溝蓋與周邊道路也存在高低落差，經調閱監視器，陳婦一腳踩在水溝蓋，就出現重心不穩情況，摔車與高低落差確實有因果關係，若公所能按時填平就能防止危險，自應負損害賠償責任；而寺前柏油到底是誰鋪設，陳婦的說詞只是推測並無實證，難認觀音寺須負連帶責任。

判決指出，公所未能填平落差造成風險在先，但陳婦經常到觀音寺參拜，早知該處水溝蓋高低落差大，通過時應更加小心、採取預防措施，例如以牽車緩步通過，她也須負20%的責任，最後判決公所須賠償23萬餘元，該處水溝蓋高低落差在事發後已填平。

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