為躲3年刑期 通緝犯遇警逃逸罪加一等

2019-02-20 22:31

〔記者萬于甄／台南報導〕台南一名29歲李姓通緝犯為躲避3年多的刑期，四處躲藏逃逸，昨下午李嫌騎車行經永康區大灣一街路口時，遇上永康警分局大灣派出所員警執行巡邏勤務，李男見警心虛騎車拔腿就跑，過程甚至衝撞警車，警方最後在2公里外將人逮獲，訊後另依公共危險罪跟妨害公務罪送辦。

永康警分局大灣派出所員警昨下午執行巡邏勤務，在永康大灣一街與大灣三街口時，發現一名李姓男子行跡詭異，正準備上前盤查，但李男竟心虛騎車掉頭加速逃逸，過程中數度闖紅燈、逆向及蛇行，警方深怕其亂竄會撞傷其他用路人，趕緊通報警網攔截圍捕。

所幸，警方最後在2公里外永大路口攔下並包圍李男，孰料，其竟不顧危險仍想逃逸，甚至騎車朝員警警車衝撞，卻導致自己摔車倒地，相當驚險，員警則趁機上前將其壓制在地，才化解一場驚魂。

警方調查，李男因有毒品及贓物罪通緝案在身，需服刑3年10個月，李男也坦承畏罪逃逸，且其尿液檢驗呈第二、三級毒品陽性反應，警方訊後依違反毒品危害防制條例、贓物罪、公共危險罪及妨害公務罪等，將李男移送偵辦。

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