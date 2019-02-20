北市警全員動員 打詐績效獲全國第一名

2019-02-20 22:53

〔記者劉慶侯／台北報導〕根據內政部警政署統計，台北市警察局107年度偵破電信網路詐欺集團54件、逮捕嫌犯636人，較106年同期44件425人增加10件211人。查獲詐欺車手1224人，較106年同期754人增加470人，查緝能量成長62.33%，車手ATM熱點防制成效較106年同期成長59.92%，107年下半年更獲內政部警政署核列「偵破電信網路詐欺集團」六都第一名。

此外，北市警年前配合警政署執行「第三次全國查緝車手專案行動」，查獲金主4名、機手頭1名、機手23名、車手頭26名、車手91名、收水16名、取簿交通9名、其他共犯26名，共計195名，其中聲押55名、羈押38名；查扣不法所得34件、起出高達2501萬餘元，查扣金額為全國最高，打詐成績亮眼。

北市警察局表示，電信網路詐欺犯罪，是全國治安的重點工作，北市警局「打防併舉」策略，是運用大數據智慧分析掌握轄內詐欺犯罪狀況，並縝密規劃勤務及調度轄內員警執行各項打詐工作，有效打擊詐欺犯罪。

警方表示，目前警方相關作為，是每週監控轄內各單位詐騙案件發生情形及被害人年齡、職業等，針對該案類的高風險對象實施「分層分眾」宣導。

另警方根據分析轄內詐欺車手提款熱點、熱區、熱時，由各派出所機動編排勤務，至熱點加強埋伏守候，並即時調閱監視器影像，迅速查獲車手，再運用車手使用之人頭帳戶、電話及假檢警公文書等實施關聯性分析，以利向上溯源，偵破詐欺集團。

此外，不定期執行專案掃蕩行動，動員全體警力加強查緝詐欺車手及集團，案件執行前，清查並掌握犯嫌名下財產，深入追查資金流向，確實查扣不法所得，以返還被害民眾。

同時，警方責令各派出所在老人共餐據點、公園、醫院等，加強轄內年長者反詐騙宣導。針對已發生的案件，除每週列管、逐案檢討偵辦進度，提升警民合作效能。107年假檢警案件發生數較去年同期減少89件，財損金額減少8988萬餘元。

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