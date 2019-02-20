退役軍人二二八紀念館嗆聲踹斷紀念柱 館方：不道歉將提告

2019-02-20 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕退役軍人、藍天行動聯盟秘書長楊思聖昨（19日）到台北二二八紀念館叫囂，向「228亡魂」嗆聲，並將和平紀念柱踹斷。館方表示，若楊不道歉、賠償，將進一步提告。

當時，楊思聖開臉書直播錄下自己的言論和行為；他到紀念館前大吼，「你們這些日倭皇奴、鬼魅魍魎，你們不是要和平嗎？不是要peace（和平）嗎？時間一到，你們就挑撥仇恨、製造對立，當時你們如何拿著武士刀，斬殺外省婦孺，你們的手上有沒有沾上這些無辜人的鮮血？」

此外，楊向館員大喊，「二二八的所有檔案都公布了，你們還在鬧什麼鬧？每到這時候你們就要出來跳！」他批評，日本人曾拿武士刀斬殺外省婦孺，不向中國人道歉就算了，還好意思立和平紀念碑，過沒多久他便踹斷紀念柱。

楊思聖在其他直播影片中為慰安婦抱不平，並批評當前的轉型正義是選擇性的轉型正義，「我要為當時被無辜斬殺的外省婦孺，我要來轉型正義！二二八？你別不要臉了！」

根據《聯合報》報導，館方人員表示，楊在二二八期間常出現在紀念館附近叫囂，是紀念館「常客」，但這次是他第一次破壞館方財產。

轄區警方表示，毀損罪是告訴乃論，未來若接獲館方報案，將追究楊思聖的毀損罪責。

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