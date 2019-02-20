民謝打火、送萬元加菜金 消防員展廉潔婉拒

2019-02-20 21:51

〔記者王俊忠／台南報導〕今年2月17日下午3點多，台南市歸仁區西埔一街545巷附近發生火災，火勢延燒8戶連棟鐵皮屋外牆，幸消防隊搶救得當，未使災害擴大。有民眾在當天下午近6點拿1萬元加菜金送到消防局第五大隊保西分隊，消防人員雖婉拒仍礙於民眾盛情，收下後陳報消防局與政風室，由政風室代為返還。

據指出，南市消防局於2月17日下午3時47分接獲報案指歸仁區西埔一街545巷附近發生火災，消防局勤務指揮中心即派遣轄區保西分隊前往搶救，消防人員到場發現已延燒周遭8戶連棟鐵皮屋外牆，請求加派人力支援。幸消防人員搶救得當、迅速控制火勢，未使災害擴大。

消防隊初步了解是附近民眾燃燒金紙，在風勢助長下，導致餘燼點燃附近雜草，加上天乾物燥，火勢一發不可收拾，周遭8戶鐵皮屋外牆遭波及，外牆的塑膠採光罩、玻璃都有燒燬跡象。

不慎引發火災的住戶目擊消防人員搶救火災辛勞，深受感動，於當天下午5時50分到保西分隊表達感謝之意並送上加菜金1萬元現金。保西分隊長杜福威表示，搶救火災是消防隊職責，不應收受餽贈。但致贈的民眾說不忍心讓消防同仁如此奔波辛勞，堅持送加菜金聊表慰勞之意，否則良心過意不去。

由於民眾盛情難卻，杜福威暫時收下，民眾才願意離去。杜福威隨即依規定陳報市府消防局及政風室處理，由政風室派員代為返還這筆加菜金。

消防局第五大隊長黃輝林表示，執行救災救護任務是消防人員應盡職責，很感謝民眾肯定，南市消防局會持續努力扮演大台南的最佳防護網。也提醒民眾盡量避免燒金紙，若真有需要焚燒金紙，務必做好防護，或使用有蓋的金爐燒，避免星星之火，形成燎原之勢。

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