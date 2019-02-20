隨機拉正妹意圖性侵 醉男自誇：「我的性器官很大」

2019-02-20 15:47

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市黃姓男子（在押）喝酒後性慾高漲，竟在路旁隨機拉20多歲正妹進公寓樓梯間，恫嚇正妹：「再亂叫的話，我會把你弄死」，對正妹上下其手，還以下體磨蹭說：「我的性器官很大，我想要舒服」等語，意圖性侵，一名外籍男子聽見樓梯間傳出救命呼叫，下樓查看發現此事，黃男嚇得落跑，使未得逞，新北地檢署今依強制性交未遂等罪嫌起訴黃男。

起訴指出，去年12月30日晚間10時許，30多歲黃男行經新北市新莊區中正路，見一名正妹經過竟起了色慾，扣住正妹脖子並摀住對方口鼻，造成正妹眼鏡變形毀壞不能使用，正妹奮力掙脫，黃男竟將正妹強行拖至公寓樓梯間，以身體壓住正妹恫稱：「你知道我可以把你弄死嗎？你如果再吵你就會死」、「再亂動、亂叫的話，我會把你弄死」。

接著強抱正妹，親吻正妹嘴、脖、臉，還伸手進正妹外套撫摸其身體，並以生殖器磨蹭正妹下體稱：「我的性器官很大，我想要舒服，你不要動，我要讓你舒服和享受」等語，正妹瞥見公寓外有人大聲呼喊救命，並拿起手機打算報警，一名外籍男子當天在樓上烤肉，聽到樓梯間傳出聲響，持手電筒下樓查看，黃男發現有人，嚇得奪門而出，外籍男子衝出追趕，警方隨後趕到將黃男逮捕。

開庭時，黃男坦承想跟正妹發生性行為；外籍男子證稱，當天看到黃男抓住正妹頭髮並摀住正妹嘴巴，正妹全身發抖一臉驚恐，檢方依據現場監視器畫面、醫院驗傷單及證人指證，認定黃男犯行，今依強制性交未遂、強制、毀損等罪嫌起訴這名惡狼。

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