參加摩鐵趴酒後房內游泳 男子撞到階梯四肢癱瘓

2019-02-20 16:32

［記者鄭淑婷／桃園報導］滿姓男子於2017年間，到桃園市某摩鐵參加大學同學舉辦的派對，他使用房內游泳池時，以腳蹬牆向前衝，頭部不慎撞到池內階梯，導致第4-5節頸椎脫位及損傷、呼吸衰竭，至今仍四肢癱瘓，日常生活無法自理，滿男控告摩鐵廖姓負責人未善盡提醒義務，涉嫌業務過失重傷害，但桃園地檢署檢察官調查後認為，依當時滿男使用游泳池的情況，發生意外是自身未注意所致，偵結予以廖姓負責人不起訴。

滿男控訴，參加大學同學舉辦的派對，當時他在房內使用游泳池，因裡頭燈光昏暗，未注意池內有階梯，他以腳蹬牆往前衝時，頭部不慎撞擊階梯，至今都得靠人24小時照護，認為摩鐵沒有善盡提醒義務。

廖姓負責人則反駁，池畔設有「請勿跳水」警告標示，而游泳池水深100到105公分，池內有氣泡床設施，站在池畔就可清楚看見池底下的氣泡床及階梯，水池旁也設有手扶梯，事發後有與家屬談，也請保險公司偕同處理，但家屬要求的補償金高達3500萬元，暫時無法達成共識。

檢方會同廖姓負責人及在場的朱姓、徐姓證人到摩鐵現勘，發現即便關上氣泡床上方的電燈，仍可清楚看見水面下的階梯，且滿男先前就曾到該摩鐵一樣的房間遊憩，案發當天他曾3次進入池中，第一次下去馬上起來，第二次下水約10分，上來後有喝幾口啤酒，第三次下水時因配戴隱形眼鏡，加上沒攜帶蛙鏡，就閉眼以腳蹬牆往前衝，又為閃避前方同學往左邊衝，額頭就撞上階梯。

檢方認為，滿男已經有下過水，應知悉池內有氣泡床及階梯，卻仍在酒後以閉眼方式入水，並以腳蹬牆往前衝，發生事故顯然是自身疏於注意所致，難以究責摩鐵負責人。

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