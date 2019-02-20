反對娶變性的「她」老母控告兒「心智只有7、8歲」

2019-02-20 15:33

〔記者王定傳／新北報導〕林姓男子有中度身心障礙，是法律上的「受輔助宣告之人」，但前年間，他沒通知母親就與交往多年，曾是男兒身、現已變性的歐女結婚；其母認為兒子心智如同7、8歲小孩，不是真想結婚，提訴確認婚姻關係不存在。新北地院法官認為，林男結婚時有清楚自我意識，明瞭結婚法律上意義，出於個人意願與歐女結為連理，判林母敗訴。

林男母親在訴訟中指出，2015年3月22日，兒子騎機車時，突然中風發生意外，導致中度身心障礙，心智能力已退化到如同7 、8 歲孩童，住院期間、出院後都是由她與長子照料，直到2016年1、2月間，才由歐女協助外勞一起照顧，但每月8萬元費用是由其長子支付。

她指稱，前年1月間，歐女竟把兒子帶到戶政事務所辦理結婚登記，雖2人相識甚久，但兒子曾於車禍前明確告訴她：「這個人不行，不會跟她結婚」更何況歐女是之後才變性成為女性，如今兒子心智能力已退化到如同孩童，怎可於重病時期突然結婚而未通知母親等家人到場？

林母還指，歐女結婚後，開始調查兒子名下財產，並阻撓她等至親探望，還交代大樓管委會及保全禁止探訪，保管兒子手機、開庭時控制兒子行動，顯示一切都是歐女策劃主導，兒子並無結婚真意。

不過，林男出庭時說，他出院後與太太同住，現在都是由太太照顧，當初確實是自己簽下婚約，也明白其意思，正是：「成為先生、太太」的證書。

法官也查出，林男發生車禍前，與歐女合夥做生意，相識交往近20年，同住10多年，林男車禍出院後到醫院複診時，2人雖未有婚姻，但對外均以夫妻相稱。

不僅如此，林男也曾對家事調查官吐露：「當時小歐曾是男兒身，怕家人追問，所以會說一些推托之詞，其實我很想跟小歐結婚，但怕他們反對，我也想要等經濟能力很好再說」、「車禍後想給她名分，不然朋友也會看，她家人也對我很好，我也跟她們很熟」等，加上結婚時有2名親友見證過程，判林母敗訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/