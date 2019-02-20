網球名將謝政鵬女友遭公車撞斃...最後身影曝光

2019-02-20 15:11

［記者陳恩惠／台北報導］文化大學運動與健康促進學系二年級女學生張恒綿，昨天傍晚在學校附近路口走在斑馬線上過馬路時，被右轉公車捲入車底喪命；20歲張女外型亮麗，臉書與IG都是和知名網球女將謝淑薇胞弟謝政鵬一起約會、出遊和練球等多張甜蜜合照。肇事的呂姓司機今天則依業務過失致死罪嫌5萬元交保候傳，至於肇事原因仍待釐清。

檢警今天公布公車上的監視影像，事發當時，張女左手拿著東西，走在北市愛富二街的人行道上，同向的公車由後方行駛而過，直到格致路口時，公車停等直行車輛先行，才起步往右轉，詎料，張女行經格致路口時，疑似未多加注意後方來車，逕行走上斑馬線，欲過馬路到對街去。

影片顯示，公車起步後，時速由1公里前行，加速到8公里正在右轉時，車頭右前方先撞上張女，左手提著包包的張女被碰撞後，依慣性向右後方跪下並跌倒在地，公車以9公里時速持續前行，張女遭公車捲入右前輪後翻滾，由於腰部以下被輾壓嚴重，連骨頭都露出，送醫急救後傷重不治。

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