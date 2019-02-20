南投民代掀總達客運「黑底」5年30件車禍釀1死8傷

2019-02-20 14:28

〔記者謝介裕／南投報導〕總達客運公司南投站因車禍遭被害親友灑冥紙抗議事件，也再度凸顯該公司交通違規問題，今日南投縣議員陳翰立調閱警方提供的資料顯示，近5年來，總達客運光是在南投縣內遭警方取締違規的案件，總共有58件，其中，30件與車禍有關，儼然已成危及在地民眾居家安全的不定時炸彈，建議監理單位必要時撤銷該公司在南投縣內的行駛路權。

南投市1名30歲黃姓男子，本月12日下午2時許，騎機車從中興新村返回南投市區途中，不慎在文獻路與中研路交叉路口，遭總達客運公車迎面撞上，機車被卡在公車車底，人被彈飛後墜地傷重不治，留下1名5月大的孩子，令其新婚妻子及親友悲慟不已，遂於18日前往該公司南投站灑冥紙等激烈手段，以表達內心之憤怒及不滿。

南投縣議員陳翰立指出，據警方提供的資料，總達客運公司堪稱是交通違規「慣犯」，5年內，在縣內違規被開單的件數高達58件中，包括上述車禍案在內，30件交通事故中，已造成1死8傷的悲劇發生，希望縣府、警方及監理單位組成的交通聯合稽查小組，除針對總達客運公司行駛路線及內部人員管理等相關事宜加強稽查、督導工作以外，希望也能祭出停駛或撤銷路權的非常手段予以約束。

交通部公路總局台中區監理所表示，目前已著手就所有客運公司去年營運績效進行考評，總達也在其中，包括服務態度好壞、交通違規率等等，也都列入考評項目之中，假使總分未達60分的標準門檻，審查委員會便會將其列入觀察名單中加強輔導及改善，時間以半年為限，屆時，若仍未能通過複查，最重便可處於撤銷路權的處分。

針對南投鄉親的心聲，交通聯合稽查小組十分重視，且將把總達客運列入加強稽查的對象，而總達客運公司也允諾一定會加強提昇司機的素質，竭盡所能改善現況缺失，減少民怨發生。

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