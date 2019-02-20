公車急切出機車急剎 後方駕駛不爽持安全帽猛毆

2019-02-20 13:47

〔記者陳薏云／新北報導〕火氣好大！新北市一名19歲劉姓騎士，日前騎車行經永和區時，因前方22歲姜姓騎士為閃避公車急剎，導致劉男差點摔車，劉男因此下車與姜男理論，更持安全帽毆打姜男，警方獲報到場時劉男已逃之夭夭，近日通知劉男到案說明，並依傷害罪嫌送辦。

警方調查，劉男從事服務業，日前晚間6時騎車出門上班，行經永和區中正路、永利路口外側車道時，前方一輛公車突從內車道切出要停靠，導致騎在公車後方的姜男緊急剎車，劉男騎在姜男車後，見狀也立即剎車，但劉男不滿姜男緊急剎車差點釀禍，並上前理論「你緊急剎車害我差點撞到」，姜男也不滿回應「不剎車難道我要給公車撞？」兩人因此發生口角。

劉男不滿姜男反駁，隨後持安全帽狂歐姜男，一旁路人見狀報警，劉男才騎車逃之夭夭，警方到場時將姜男送醫，並受理姜男提出傷害告訴，近日警方通知劉男到案，劉男堅稱因為對方沒緊急剎車，害他差點撞到，「且下車還說些有的沒的」，才會一時氣憤動手，警方訊後依傷害罪嫌送辦。

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