前嘉市議員郭明賓當選無效之訴 3月6日宣判

2019-02-20 13:09

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕前嘉義市議員郭明賓涉賄選案，嘉義地院今天上午第3度開庭審理檢方對郭所提當選無效之訴，郭未到庭，其委任律師江振源表示，郭在檢方偵查時認罪，並於日前辭去議員一職，並願退還選舉補助款，認為本件訴訟已無實益，郭所留遺缺，應直接缺額，沒有遞補問題，但檢方認為，訴訟有其必要，依選罷法規定，民意代表涉賄被判當選無效，以遞補方式補缺額。

此案由嘉義地院洪嘉蘭、馮保郎、呂仲玉等3名法官合議審理，辯論終結後，法官喻知3月6日上午10點宣判。

郭明賓委任律師江振源當庭引用新竹地院103年選字第16號判例及選罷法第27條修正條文，作為應無續行當選無效之訴實益依據；檢方則引用南投地院99年度選字第6號判例，認為當選無效是當選人身分及相關權益溯及的無效，與辭職後發生效力不同。

郭明賓被控於去年競選議員連任期間，親自或委託他人交付賄款給樁腳進行賄選，檢方於今年元月30日依違反選罷法將郭及8位樁腳起訴，但郭早於檢方起訴前一日即自行向嘉市議會請辭議員一職。

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