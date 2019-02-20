不滿被法辦！桃市前衛生所主任發送「處決」衛生局長訊息挨告

2019-02-20 12:53

［記者鄭淑婷／桃園報導］41歲、前桃園市楊梅區衛生所主任黃一城，與多個衛生所主任及醫師，因涉及利用民眾健檢時，未經同逕行實施愛滋病毒檢驗，以衝高篩檢人數向衛福部請領補助，2016年間桃園市政府衛生局接獲檢舉通報廉政署追查，黃一城等人最後獲桃園地檢署緩起訴，不過，黃一城認為此案是被當時的桃園市府衛生局長蔡紫君構陷，從去年10起陸續在Line群組指謫蔡紫君貪污公款等，被控誹謗、公然侮辱、恐嚇等3罪嫌，桃園地檢署檢察官偵結向法院聲請簡易判決。

蔡紫君於2017年12月間因健康因素，向桃園市長鄭文燦請辭獲准並轉任市府顧問，對此案，她表示，她與黃醫師並不認識，黃醫師所述都是不實的內容，尤其黃醫師同樣待過公衛體系，這樣不負責任、無的放矢的言論，甚至指摘衛生局內鬥，對她跟同仁都是傷害，透過提告的方式，主要是希望回復名譽。

黃一城於2016年間被調查前，已轉至其他縣市發展，檢方指出，黃一城因認為他所涉及的案件是遭蔡紫君構陷，因此對蔡心生不滿，去年10月29日、11月1日、11月8日，接連在「桃園區陽明校友會」、「桃園市診所協會」等Line群組，指摘蔡貪污公款及收賄、誣害黃一城、要葉姓女子頂替犯罪、衛生局內鬥等不實事項。

同時間又多次在兩個Line群組，傳送「您是真的有病又貪心」、「我都連絡好了：等鄭文燦處決您呦」、「我都已經連絡好了，選前三天，我們要看市長的誠意」、「選前三天：頭條呦」等訊息，意指他已經聯絡具黑道背景之人，並施壓鄭文璨於選前3天處置蔡，屆時關於蔡受處置的消息將成為頭條新聞。

黃一城坦承有多人的Line群組發言，檢方指出，黃一城對於所述並無提出具體實證，無法證明所言為真，言論已涉及誹謗、公然侮辱、恐嚇等罪嫌，偵結向法院聲請簡易判決。

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