望高寮賞200年最大元宵滿月驚見火燒車 竟是人妻想不開

2019-02-20 12:48

〔記者許國楨／台中報導〕台中市高姓女子疑因故與丈夫起口角後心情不佳，凌晨獨自開車到知名賞夜景聖地望高竂公園後，在車內燒炭尋短竟引發火燒車，民眾驚見樹林內冒出大量濃煙急報案，消防人員趕抵迅速撲滅火勢，但仍造成自小客付之一炬，所幸高女及時脫困僅輕微嗆傷，虛驚一場。

這起火燒車事件發生在今天凌晨零時許，因根據中央氣象局發布的新聞稿指出，今年可以見到自從西元1800年以來的「元宵節出現年度最大滿月」！這次難得的機會如果錯過，下次可要等到2081年才可以再元宵節遇到最大滿月，因此當時仍有許多民眾在知名的南屯區望高寮景觀公園賞月。

未料正當民眾抬頭賞月時，突見公園旁的樹林內竄出陣陣濃煙，經前往察看竟是一輛小客車起火燃燒，除立即打119報案外，並從車內救出30歲的高姓女駕駛，消防局獲報趕抵現場時，只見自小客已完全燃燒，立即佈署水線灑水撲滅火源，但自小客已付之一炬，被大火燒成廢鐵。

警方調查，高女疑因故與丈夫起口角，雙方吵架後，高女獨自開車到望高寮景觀公園並在車內飲酒，研判因酒後心情不佳在車內企圖燒炭尋短，卻不慎引發火燒車，所幸高女及時被民眾拉出車外脫困，經消防局救護車送醫僅輕微嗆傷，經醫治後沒有生命危險，虛驚一場。

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