「哥好愛你」已婚家醫科名醫驚傳「同志情」

2019-02-20 12:31

〔記者溫于德／台北報導〕一名已婚家醫科名醫遭同樣擔任醫生的妻子指控，與健身房同好發展出「同志情」，同好甚至署名「J」、傳LINE向名醫撒嬌稱「哥好愛你」等語；妻子最終受不了，對兩人連帶求償300萬元。案經台北地院審結，認定名醫與「J」屬於情侶關係，但無法證明「J」就是江，因此僅判名醫賠償元配60萬元，可上訴。

名醫與妻子婚前均就讀國立陽明大學醫學系，屬學長學妹關係；1998年1月11日是兩人大喜之日，婚後育有1女1子。

但名醫被發現，約自2012年起，開始以運動為由每晚深夜11時許赴北市知名健身房，然而，健身房表定凌晨12時就打烊，名醫卻時常三更半夜才回家甚至徹夜未歸，後來更變本加厲，無論家族聚會或全家出遊均緊盯手機不放，不斷傳LINE訊息或躲到遠處講電話，完全沉浸在手機世界裡。

妻子初期仍屈意承歡，盼丈夫早日回心轉意，但丈夫依然故我，使妻子走上絕路，幸經獲救；豈料，2015年間，丈夫突然要求妻子辦理變更夫妻財產為分別財產制，這才被發現隱匿財產、未獲同意，丈夫後來更被掌握與健身同好互動親暱、頻繁傳LINE，並以同好的家為家；被拋棄的妻子委屈提告。

名醫與同好挨告後均否認不軌，共同委任律師也辯稱，名醫每日均有夜診，加上身兼醫師公會與基層醫療協會幹部，即便下班仍需時常聯絡處理事務，但事務又屬公務，基於職業倫理理應迴避家人，才會在遠處聯絡。至於LINE內容，因是文字檔，被告認為可由原告任意編造製作，好誣指兩人有親密關係。

法院審理後認定，「J」男與名醫已發展出情侶關係，原因在於，「J」確實曾傳LINE表示「哥好愛你」、「哥好想你」，「好想抱抱你」，並要求視訊；名醫也回「愛你」、「親一個，晚安」、「我對你的愛不會變」等語；但因無法證明「J」就是江男，因此僅判名醫賠償元配60萬元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/