不敵瞌睡蟲當街睡著 他狂叫”葛葛”也沒用

2019-02-20 11:49

〔記者許國楨／台中報導〕台中市吳姓男子與同事到KTV喝春酒通宵達旦，一早開車返家途中停等紅燈時，竟抵抗不了瞌睡蟲來襲在大馬路上睡著，此舉隨即引來路人及指揮交通員警注意在睡夢中被叫醒，嚇得他語無倫次，不斷向警察求情還狂叫「哥哥」希望能放他一馬，最後酒測值仍超標被送辦，讓他懊惱頻敲頭直說，真的悔不當初。

台中市第二分局立人派出所員警前天上午八時許在北區中清路與忠明路口指揮交通時，只見一輛BMW自小客竟停在車道上不動，由於正值上班交通尖峰時段，後方車輛紛紛按喇叭示警未果後閃避，員警見狀立即上前察看，原以為駕駛身體不適，結果一開車門發現24歲吳姓駕駛正呼呼大睡，車內還傳來濃濃的酒味。

為了安全起見，警方先將車輛排入P檔再叫醒熟睡中吳男，看到警察站在旁邊，吳男這才驚醒，一時緊張的他辯稱哪有睡著還語無倫次，直說「我看到你就醒了」卻一時說溜嘴「有喝了點酒」，還說過年期間別這樣，員警則沒好氣的跟他說，早就過完年了，況且酒駕零容忍，那還分過年或平常，要求吳男下車接受酒測。

沒想到吳男此時開始求情，甚至要跟警方下跪狂叫 「哥哥，別這樣」，希望能放他一馬，警方仍依規定酒測，聽到拒測得罰新台幣9萬元，吳男也只能懊惱敲頭，悔不當初為何要酒駕，最後測得酒測值達0.35毫克超過法定標準值被帶回偵辦。

警方表示，從事餐飲業的吳男前一晚到KTV與同事喝春酒夜唱，期間共喝了5罐啤酒，返家途中因不敵瞌睡蟲開車到一半竟不小心睡著，還剛好停在車流量極大的路口，造成後方車輛紛紛閃避，所幸員警正好在路口指揮交通沒釀成意外，訊後將全案依公共危險罪嫌送辦。

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