5秒射26發！ 警搗鐵工廠起獲「湄公河行動」同款衝鋒槍

2019-02-20 11:11

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市刑大偵二隊今宣布在仁武區一家鐵工廠查獲槍、毒，其中，警方起獲的2把槍械，有一把電影「湄公河行動」裡飾演情報員的影星彭于晏所使用的土耳其製925型手槍，警方說，這把土耳其925型手槍可連發，搖身變衝鋒槍，5秒就可擊發26發子彈，幸虧歹徒並未頑抗開槍拒捕，否則傷亡難料！

警方共逮捕陸姓、余姓2名涉案嫌犯，但2嫌否認改造槍械，辯稱起獲的2把槍與11發子彈「都是朋友寄放」，警方對其供詞存疑，全案訊後依槍砲、毒品等罪嫌擴大偵辦中。

高雄市刑大偵二隊隊長陳永豐指出，日前4分隊獲報，綽號「阿宏」之陸嫌（47歲）與綽號「阿華」之余嫌（41歲）涉嫌施用毒品並利用合法鐵工廠從事非法改造槍彈，不排除已有槍械成品流入市面。

警方經多日埋伏蒐證，確認「阿宏」的工廠在仁武區，前（18）日向橋頭地方法院聲請搜索票前往執行搜索，果然在「阿宏」經營的鐵工廠工具間，查獲改造手槍2支（土耳其925型、金牛座PT92型）、子彈11顆，並在工廠內起獲砂輪機、研磨機、大型鑽孔臺及改造槍械工具一批與級毒品海洛因2.8公克、二級毒品安非他命0.2公克、吸食器等證物。隨後警方又在楠梓區某商旅前停車場查獲綽號余姓嫌犯「阿華」到案。

不過，陸嫌和余嫌警訊時都矢口否認槍械是其所有，統統推說是朋友寄藏。

警方清查2把改造手槍，赫見其中一把是土耳其進口的一比一操作模型槍所改造，這把槍和制式槍械材質無異，只要把槍管車通或換掉，就成了真槍。

警方說，這把槍因具單發點放跟連發功能，等同迷你衝鋒槍，在國外有很多特情人員使用，電影「湄公河行動」中飾演情報員的影星彭于晏就是使用這把威力強大的手槍和金三角的毒梟槍戰。

警方私下鬆了一口氣說，幸虧攻堅搜索時，陸嫌並未開槍拒捕，否則傷亡難料。全案訊後依毒品、槍砲等罪嫌擴大偵辦中。

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