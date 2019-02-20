安排小舅子「出國深造」學製K毒 只需3天還不會臭

2019-02-20 10:39

〔記者黃佳琳／高雄報導〕劉姓男子安排陳姓小舅子和黃姓友人到柬埔寨，向國際販毒集團學習製造K他命技術，陳學成歸國後，被檢警獲報破獲製毒工廠，檢警指出，陳製毒手法精進，提煉、精製過程只需3天，還不會傳出惡臭，橋檢今偵結後將劉等3人提起公訴，並建請從重量刑，以示懲儆。

橋檢指出，去年10月20日，檢警在大社區萬金路某處鐵皮廠房內破獲製毒工廠，起獲K毒原料、成品及半成品總計約30公斤，並當場逮捕在該廠房內製毒的陳、黃兩人，另在屏東拘提另名主嫌劉男到案，經檢察官訊問後，聲請羈押陳、劉獲准。

經橋檢調查，無業的劉姓男子安排陳姓小舅子和黃姓友人到柬埔寨，向國際販毒集團學習製造K他命技術後，去年9月3日，劉男透過某不詳男子提供製毒原料及資金後，在大社區廠房製造K他命，再以每包約1公斤的標準分裝出貨。

檢警發現，陳的製毒手法精進，提煉、精製過程只需3天，甚至沒有一般製毒流程惡臭，查緝極為不易，如果製毒手法精進至此，對於未來緝毒工作將面臨極大挑戰。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/