逆孫縱火燒死癱瘓阿嬤 二審維持無期徒刑

2019-02-20 10:14

［記者張文川／台北報導］基隆市24歲不肖孫謝天昊，前年4月29日凌晨疑因毒癮發作，向家人討不到錢，憤而燒屋洩憤，78歲中風癱瘓的阿嬤不幸葬身火場，謝男騎腳踏車逃離現場，警方在網咖逮到他；基隆地院去年7月依殺害直系血親尊親屬罪，將謝男判處無期徒刑、褫奪公權終身；高等法院二審今宣判，維持一審無期徒刑。可上訴。

檢警調查，謝男與阿嬤住在信六路一家汽車保養所樓上，謝住2樓、阿嬤住3樓，房屋全是木材裝潢，火舌沿樓梯向上竄燒，一發不可收拾，印尼女看護抓水管爬至隔壁逃生，撿回一命。

消防員滅火後，在3樓臥室床邊發現老婦已被燒得焦黑，起火點在2樓謝天昊臥室，跡象顯示是以打火機點燃紙張或棉被縱火。

警方在一家網咖找到謝男帶回偵訊時，謝男多次冷笑回應：「不是我！」家屬怒問：「為什麼要燒死阿嬤？」謝嫌竟以台語對嗆：「三小！要輸贏喔！」。

據指出，長期無業的謝男曾於2016年10月，跑到乾爹住的基隆市社區內縱火，只因乾爹不理他，火燒停車格，當時只是不慎燒傷自己，不料隔年竟又放燒家、燒死老阿嬤。

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