3台男輸出一粒眠到馬來西亞 貨被查扣人被逮

2019-02-20 10:13

［記者楊政郡／台中報導］陳、曹、鍾等人，從台灣以仿真娃娃名義暗藏「一粒眠」毒品，分兩批以航空郵包寄到馬來西亞，但在馬國海關都被查獲，兩度專程飛到馬國收款都落空，回台還到郵局詢問下落，檢警獲得情資查出上述輸出毒品案件，還在陳某住所查獲2、3級毒品500多公克，及販毒事實，檢方依毒品危害防制條例起訴陳等3人。

起訴書指出，陳挪亞、曹士堯、鍾丞瑞均有前科紀錄，共謀輸出毒品牟利，2018年4月間購入近兩萬顆「一粒眠」，總價13萬餘元，分包成4箱，上面再放置「仿真娃娃」，以此偽裝分兩批以航空郵包方式寄送到馬來西亞，給名為「蜜雪兒」之人，雙方談妥價錢40萬元貨到付款，但這兩批貨陸續都被馬國海關查獲沒入。

曹嫌一人在馬國等候收款，但一直沒等到人，一度回國詢問郵包確已寄出，再次飛到馬國還是落空，回國後還到兩處郵局詢問郵包下落，檢警接獲情資對陳等人展開監控，同年8月到陳某住處展開搜索查獲各類2、3級毒品總計5百多公克，還查獲陳男販賣安非他命給毒蟲，一並查出上述輸出毒品犯行，拘提曹與鍾到案，他們均坦承輸出毒品意圖謀利，但得不償失，檢方依毒品危害防制條例起訴3人。

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