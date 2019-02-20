服飾店遭竊 警調閱監視器：又是她！

2019-02-20 10:03

〔記者黃建華／高雄報導〕新興區南華市場一家服飾店遭女賊竊走8件睡衣落跑，受害店家報案，警方調閱監視器，認出是上月初被警方抓過的范姓女賊，沒想到隔天就又犯案。警方經埋伏、追緝一個多月，前天終於逮獲范嫌，她辯稱吃藥之後不清楚作過什麼事。遭警方依竊盜罪嫌送辦。

新興分局中山路派出所指出，一名侯性被害人上（1）月2日向警方報案，其於南華路所經營之服飾店當天20時有8件睡衣（卡通圖案、價值共新台幣800元）遭人竊取，警方調閱監錄系統後認出，涉案女竊嫌前一天才剛遭警方查獲竊盜案。

據了解，該名范姓女子（39歲）涉嫌於去（107）年12月在南台路某自助洗衣店內竊取吳姓被害人（25歲）放入洗衣機洗滌的睡袋、枕頭套、褲子及絨毛娃娃3隻（總價值新台幣1950元），沒想到今年1月1日遭警送辦後，隔天又再前往另南華路的服飾店竊取衣物，警方因此展開佈線查緝。

監視器顯示，范女趁店員不注意時，徒手竊取店內睡衣服飾8件，得手後大膽抱著大批贓物跑步離去。

由於范嫌抱著贓物跑步的特徵實在太明顯，警方在看到監視器後，便立刻認出該名女竊嫌就是竊取自助洗衣店內衣物在前一天被逮的范姓女慣竊，讓承辦員警不禁直呼：怎麼又是她！

范女行蹤不定，警方遂在該女時常出現路口埋伏守候，並四處查訪附近大樓、店家，前天循線找到范嫌，她一見到警方，便俯首認罪。

而在警方提示監錄器畫面供其觀看後，她雖坦承畫面中的竊嫌就是自己，但又辯稱是因為吃了藥物後精神狀況不佳才會竊取店內服飾，也不曉得為何要竊取，竊得的贓物已隨意棄置，因犯罪事證明確，全案依違反竊盜罪嫌再次將范嫌函送法辦。

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