「脫光我來」！ 週刊爆南台灣豪門公主劈腿疑雲

2019-02-20 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕南郡企業公主張馨云被週刊爆料，疑似涉入劈腿疑雲，她的丈夫控訴張劈腿捷安特代工廠銘泰五金的總經理，夫妻雙方互咬，讓外界霧裡看花。

《鏡週刊》報導，張馨云是南郡企業的公主，南郡企業跨足鋼鐵、拆船、廢五金、營造，事業版圖廣大，張母身兼國民黨台南中西區民眾服務社理事長。張馨云的丈夫張人豪家中經營軍備用品，公公曾是台南市長黃偉哲的顧問。而被控訴為第三者的郭富勝，則是捷安特、美利達零件代工廠銘泰五金的總經理。

報導指出，張人豪控訴，妻子與郭男以參展名義共赴泰國，謊稱多人同行，並欺瞞展期時間，他還找到妻子與郭男的鹹濕訊息，郭男說妻子的護膚店有新器材，張女說要當「VIP」，郭男卻回「脫光，我來」。

報導表示，張人豪憤而訴請離婚，一審判准，二審卻判他敗訴，讓他相當不滿。張馨云則回應是對方誣陷，她也認為沒必要再維持這段婚姻，在等對方開口離婚。郭勝富稱不要將他扯入事件中，認為被惡意中傷。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/