柬埔寨淫僧來台吃人妻 十大傑出青年妻子竟也遭毒手

2019-02-20 09:13

〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨和尚釋精良爆出性騷擾、性侵多名同鄉外配，其中一名受害者還是十大傑出青年、總統教育奬委員會委員黃乃輝妻子。

根據《周刊王》報導，黃乃輝妻子指出，當時她參加同鄉聚餐時幫忙煮菜，結果釋精良突然衝進廚房摸她大腿，儘管黃妻不斷和釋精良說她已婚，但釋精良竟跟她說：「我不會告訴別人，妳我把祕密帶進棺材就好。」接著還繼續摸胸。黃妻表示，事發當下沒有目擊證人，但她仍考慮到警局報案，就算告不成也要給他教訓，並透露釋精良先前對同鄉姊妹伸出狼爪時，總會以「在柬埔寨已還俗，現在是道士不是出家人」當藉口。

然而黃妻受害後和黃乃輝提起此事，熟知柬埔寨文化的黃乃輝一開始認為可能是誤會，但後來聽聞有許多受害者後，才發現妻子是真的受害。黃乃輝強調，目前在台的柬埔寨外配有5000多人，而釋精良對她們來說就像台灣人對證嚴、星雲法師般崇敬，這也是外配會輕易受害的原因。

黃乃輝另外則批評移民署，當釋精良事件曝光後，移民署不斷致電要他配合調查，並交出遭到性侵的外配名單及聯絡方式，甚至還有移民署人員到受害外配家中，和不知情的受害者老公說：「聽說你的妻子被性侵，不知道能否請他接受我們的調查？」黃乃輝痛批，這種查案方式根本就已經違反《性侵害防治法》，打電話給移民署長邱豐光告知此事後，邱豐光也十分很生氣，並承諾會徹查是哪個單位用這種手法辦案。

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