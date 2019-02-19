2/19 大樂透、雙贏彩及今彩539 頭獎均摃龜

2019-02-19 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月19日）開獎的第108000022期大樂透、第108000043期雙贏彩及第108000043期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000022期大樂透中獎號碼為「01、03、04、24、32、43，特別號：37」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共44注中獎，每注可得6萬1494元；肆獎共94注中獎，每注可得1萬8504元；伍獎共2291注中獎，每注可得2000元；陸獎共3214注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬3158注中獎，每注可得400元；普獎共4萬4979注中獎，每注可得400元。

第108000022期49樂合彩中獎號碼為「01、03、04、24、32、43」，四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共101注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3355注中獎，每注可得1250元。

第108000043期雙贏彩中獎號碼為「02、04、08、09、11、12、13、16、17、18、21、23」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共283注中獎，每注可得500元；肆獎共3071注中獎，每注可得100元。

第108000043期今彩539中獎號碼為「12、16、25、30、37」，頭獎摃龜；貳獎共183注中獎，每注可得2萬元；參獎共6106注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7499注中獎，每注可得50元。

第108000043期39樂合彩中獎號碼為「12、16、25、30、37」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共161注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5170注中獎，每注可得1125元。

第108000043期3星彩中獎號碼為「230」，正彩共32注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000043期4星彩中獎號碼為「9453」，正彩共45注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/