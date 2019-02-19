失蹤5天女老師找到了 淚崩向親友下跪道歉

2019-02-19 22:39

首次上稿 21:56

更新時間 22:39

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台中市沙鹿地區46歲吳姓國中女教師15日上午騎機車上班後，卻無故失聯，由於吳女未帶手機出門，親友趕緊向警方報案，但監視器畫面有限，親友也在網路張貼尋人啟事，期盼大家協尋。苗栗警方今晚（19日）8點多將她尋獲，她向警方聲稱，因工作壓力大，騎機車外出散心；警方通知親友前來，女老師一度情緒失控，向多日來擔心她安危的親友下跪道歉。

吳女未婚，獨自居住於台中沙鹿，在國中教生物；她15日一早從住家出門後，沒有到學校，學校通知吳女家人，家人發現吳女沒有帶手機出門，擔心發生意外，除了報警協尋，也在各網路社團貼文，請大家幫忙找。

台中警方受理後，透過監視器追查出，吳女騎機車從沙鹿區興安路騎到清水鰲峰山，19日警消還動員直升機在鰲峰山區空中搜索，但仍找不到女老師與機車的身影。

警方追查，吳女於15日從住家出發，騎機車至苗栗縣卓蘭鎮，在卓蘭大克山莊住宿至18日，再到苗栗市，18日晚間在苗栗市7-11超商待一晚後，今天在苗栗市區閒晃。

苗栗警方今晚透過車牌辨識系統，發現吳女騎機車進入南苗派出所轄區，員警先訪查區內4家旅社，沒有吳女住宿記錄，接著在苗栗市圖書館前發現吳女機車，進入圖書館內察看，在2樓閱覽室發現吳女在看書。

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