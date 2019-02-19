被警察攔到哭了 富少：剛買完一個月份的毒

2019-02-19 21:05

〔記者王捷／台南報導〕徐姓男子靠交易虛擬貨幣賺了一桶金，砸百萬買了人生第一輛進口車，但染毒後開始走偏，他一次疑似攜毒遇到攔查未停，被警員鄒智昀記下，結果過了幾天巡邏時，又發現徐男的車子，這次徐男插翅難飛，還被警方發現80包的K毒、新興毒品還有大麻，他向警方哀求，他買了一個月份的毒品，沒有在販毒，目前將徐男移送法辦，並繼續追查毒品來源。

20多歲的徐男大學畢業後靠交易虛擬貨幣賺了很多錢，讓自己在短時間內變成富少，全身換了新行頭，又砸錢買了進口車，但交易大起大落壓力大，因此染上毒癮。這個月初他疑似持毒遇到警方攔查，徐男趁機閃過，由於徐男開的是進口車，讓警員鄒智昀印象很深。

過了不久，鄒智昀又在路上遇到徐男的車，他偷偷尾隨在後，並且呼叫支援，跟隨了約3公里左右，警方才趁著停紅燈時，將他攔查，警員鄒智昀查過徐男的證件後，發現沒有前科，詢問徐男是否持有違禁品，雖然徐男說沒有，沒想到卻在後座看到好幾包白色粉末。

這次徐男沒辦法逃跑，向警方誆稱這些毒品是朋友借放，並願意提供手機讓警方查看，結果警方在徐男的通訊軟體中發現有毒品交易的對話，這時徐男才改口，苦苦哀求這些毒品是一個月份的，他全都是要自己吸食，沒有販毒，警方查扣80多包毒品，並擴大追查毒品上游。

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