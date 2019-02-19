高市破獲「哥仔」企業化販毒集團 聲押6人獲准

2019-02-19 19:56

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市刑大破獲以綽號「哥仔」翁姓藥頭為首的販毒集團，主嫌翁男吸收綽號「紅龍」的黃嫌、林男、蕭女當業務，販毒給宋姓、姜姓等藥腳，再指示綽號「三仔」的楊姓、黃姓「帳務」收取賣毒錢，警方兵分五路到高屏嫌犯住處搜索，查獲77.3公克毒品、現金24萬6千元疑販毒所得，多達6人被收押。

刑大偵三隊今指出，獲報以翁嫌為首的販毒集團於高雄市鳳山、屏東縣東港鎮等地跨區販毒牟利，由雄檢李檢察官侑姿指揮組成專案小組，耗時半年長期跟監蒐證，自前日起三天，陸續緝獲販毒主嫌翁○○、黃○○、楊○○、林○○、黃○○等人，並通知藥腳莊○○、姜○○、林○○、宋○○、蕭○○等人到案，一舉瓦解該販毒集團。

現場證物琳瑯滿目，起獲海洛因（毛重20.2公克）、安非他命（毛重57.1公克）、毒品吸食器1批、電子磅秤、手機、分裝夾鏈袋、販毒所得24萬6千元等物證。

警方調查，翁嫌將該集團採企業化方式經營，層層管理、制度完善，由業務林男（41歲）、黃男（38歲）負責第一線與藥腳交易，旗下綽號「三仔」的黃男（43歲）、楊男（53歲）監督銷售管道、上繳帳款，翁嫌則綜管公司營運、視「業績」決定獎金分成，集團內部成員各司其職、分工明確，但翁男落網矢口否認販毒。

警方立即執行拘提、搜索，歷時三天，層層溯源，將犯嫌全數緝捕歸案，偵辦過程中，警方發現翁嫌生性狡詐，為躲避警方查緝，在家中裝設多部高解析度監視器，平時總是小心翼翼確認門口無警力埋伏後才敢出門。

警方掌握犯嫌作息，趁其外出工作之際，在家中佈下天羅地網，並以監視器監控翁嫌入門時機，請君入甕、一舉成擒，而監視器中，翁嫌在玄關分裝毒品的畫面更是成為販毒鐵證，但翁嫌仍辯稱當時是在分裝檳榔。

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