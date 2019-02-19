妻坐月子難行房 保全狂飆40公里找國中女友嘿咻被起訴

2019-02-19 15:19

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市一名林姓保全去年11月透過手機交友軟體結識就讀國三的小女友芬芬（化名），兩人互以男女朋友相稱。碰巧林妻生完小孩正在坐月子不方便行房，林男便向小女友表示希望能夠發生關係。同年月11日，林男上完班後騎車狂飆40公里到芬芬家與她發生關係，芬芬家人發現後對林男提告。基隆地檢署近日偵結，依妨害性自主罪將林男起訴。

警方調查，39歲林男在新北市關渡地區擔任保全，案發前透過手機交友軟體結識就讀國三的小女友，兩人認識沒幾天，林男就用甜言蜜語哄騙小女友跟她發生性關係。懵懂的芬芬竟答應他的要求，兩人在芬芬家中發生第一次性關係；隔了5天又在外面旅館發生第二次性關係。

芬芬家人發現她的床鋪有點凌亂，感覺有異狀，後來又在沒告知家人的情況下外出，追問之下才知道她與林男發生性關係，同年月27日便帶著她到警察局提告。

林男到案後向警方表示，因為家中妻子剛生完小孩無法行房，剛好在交友軟體結識芬芬，幾經溝通之後，她同意與自己發生性關係，一時沖昏頭，一下班就直接騎車到基隆與她發生關係，但是在她同意的情形下發生，沒有強迫她。芬芬也證稱林男是在自己的同意下，發生性關係。

檢察官偵訊後認為，雖然芬芬表示是在自己的同意下，兩人發生性關係，但她未滿16 歲，成年的林男竟與她發生關係，已經涉犯妨害性自主罪，依法將他起訴。

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