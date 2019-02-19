敢咬我的鴨就毒死你！鴨農毒犬1死3傷判拘役40天

2019-02-19 15:16

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化75歲陳姓鴨農飼養數百隻鴨子，其鴨寮常遭野狗闖入追咬鴨子，陳男不甘飼養的鴨子平白被咬死，憤而展開報復，將農藥「納乃得」摻入豬肝、豬肉做成毒餌，導致附近鄰居飼養的2隻土狗、顏姓蹓狗民眾2隻愛犬誤食，造成3死1傷慘劇，被害人氣得報警提告。彰化地院認為陳姓鴨農違反動物保護法，判處40日拘役、併科罰金20萬元，緩刑2年。

判決書指出，陳男因飼養鴨隻曾遭狗咬死而心生不滿，去年8月10日晚間9時許，將農藥「納乃得」摻入豬肝、肉塊製成毒餌，再放至芳苑鄉埤腳大橋旁，或丟入洪姓民眾經營工廠內，當晚洪男飼養的2隻土狗誤食中毒死亡，翌日清晨5點，顏女出門蹓狗，2隻愛犬誤食丟在橋旁的毒餌，一隻當場口吐白沫死亡，一隻經急救才保住性命。

被害者向警方報警，警方發現陳姓鴨農涉有重嫌，會同彰化縣動防所人員前往鴨場查看，陳男主動交出農藥1包及摻有農藥肉塊2包。

陳男表示，是一時失慮而犯案。法官審酌，陳男坦承犯案，並與被害人達成和解，當知所警惕，應無再犯之虞，所宣告之刑，以暫不執行為適當，並予宣告緩刑2年，以啟自新。

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