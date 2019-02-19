婦人清晨穿越馬路 遭撞飛10多米斷腿慘死

2019-02-19 14:18

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名66歲陳姓婦人，今天清晨6點左右從住處出門，穿越大肚區向上路5段一處路口時，遭許姓男子（38歲）駕駛的自小客右前方撞上，陳女遭撞飛10多公尺，小腿分離、全身多處骨折，傷勢嚴重當場死亡，肇事的許男表示當時正要去上班，看到時已來不及，警方酒測並無酒精反應，將他依過失致死移送法辦。

台中市大肚區向上路5段和工業區28路路口，今天清晨6點9分左右，發生一起車禍，消防局獲報趕到時，發現陳姓婦人小腿遭撞斷分離，全身多處骨折，隨身的衣物、雨傘也散落一地，因現場已明顯死亡並未送醫。

肇事的許男表示，當時沿向上路從市區往沙鹿方向行駛，準備到台中港碼頭工作，行經該處時天色昏暗，看到婦人時已經來不及煞車，警方現場酒測並無酒精反應。

陳姓婦人住在附近的兒子獲報趕到現場表示，從母親行走的方向研判，應該是要去附近的自強市場買東西。

烏日交通分隊犁份小隊長殷俊明表示，該處路口清晨6點前是閃光黃燈，6點後恢復正常運作，調閱路口監視器發現，當時陳姓婦人從路口的行人穿越道過馬路，走到一半時就被撞飛10公尺當場死亡，因當時天色昏暗，是綠燈還是闖紅燈，將由交大進一步鑑定釐清。

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