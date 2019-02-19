手機有異性訊息 恐怖前男友打翻醋罈子硬上判刑

2019-02-19 14:02

〔記者王定傳／新北報導〕36歲曾姓男子去年6月間約前女友小美（化名）到新北市蘆洲區某河堤談話，打算挽回感情未果，又發現小美手機有異性傳來的訊息，醋意大發，揮拳毆打，還恫稱：「你是要我強姦妳，還是找人輪姦妳」載到摩鐵強行性侵得逞，新北地院依強制性交罪判刑3年7月，另依傷害罪判刑3月，可上訴。

檢警調查，擔任水電工的曾男，與小美於去年3月分手後，於同年6月7日晚間11時許，約小美到河堤談話，試圖挽回感情，未獲正面回應；他後來原欲開車送小美回家，因發現小美手機有異性訊息，醋意大發，竟把車停在蘆洲永安北路大排水溝旁揮拳毆打。

曾男還對小美恫稱：「反正都動手了，犯了我的大忌，也不差再強暴妳；妳是要我強姦妳，還是找人輪姦妳」隨即將她載到摩鐵，強行性侵得逞。

小美不甘受辱報案，合議庭認為，曾男毆傷小美後，基於「一不做、二不休」的心理，另萌生強制性交犯意，傷害應獨立論罪，恐嚇則屬強制性交範圍內。

合議庭認為，曾男應尊重對方，好聚好散，以保留日後仍為好友甚至復合可能，竟因一時醋勁大發犯案，對小美身心造成創傷，且他警詢時避重就輕，否認犯行，後因小美下體驗出他的DNA，自知無從抵賴，才會認罪，另外他想賠償15至20萬元，因小美已表明無意調解而破局，因此依傷害及強制性交判刑。

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