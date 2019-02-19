缺錢買毒由偷轉搶 2嫌被查出犯案不斷

2019-02-19 14:06

〔記者陳冠備／彰化報導〕46歲洪姓男子與48歲劉男有毒品前科，為籌錢買毒，兩人偷電纜線、偷鸚鵡等無所不偷，上月3日兩人又陷毒荒，於是相揪至彰化縣大潤發停車場持刀搶劫，不過行搶不成還被見義勇為民眾打跑，兩人落跑後隨即被警方逮捕，彰化地檢署偵查時亦發現，兩人幾乎三天一小搶，五日一大搶，決定依加重強盜、加重竊盜等罪提起公訴。

起訴書內容指出，兩人經常因缺錢買毒到處行竊，其中洪男於去年12月29日潛入鹿港鎮某民宅內，竊取丁男所有的電纜線29公斤（價值約2萬元），以2002元賤賣，12月31日，洪男故技重施卻不慎誤觸警鈴，遭制伏後報警逮捕；劉男同樣犯案不斷，去年11月行竊一外勞電動車，遭報警查獲，一個月後又闖入鹿港某民宅，竊取11隻名貴鸚鵡，價值約6萬元，竟以1800元賤賣。

上月3日兩人決定撈一票大的，當日上午9點先去購買一把西瓜刀，接著由劉男騎乘機車載洪男至位在彰化縣埔心鄉大潤發停車場尋找作案對象，下手前，劉男還先竊取黃姓民眾的白色安全帽變裝，10點30分見葉女獨自駕車駛入，洪男先開啟葉女左後方車門持西瓜刀抵住葉女脖子，劉男則站在駕駛座旁大喊「搶劫！」

葉女不敢抵抗，將裝有1萬2千元現金的包包交給劉男，一旁紀姓與吳姓送貨員發現有異上前壓制劉男，洪男見搶劫失敗欲持西瓜刀追砍吳男，並趁機從停車場側門逃逸。

兩人犯案後在短短1個半小時內遭逮，對犯行坦承不諱，檢方認為兩人攜帶兇器犯加重強盜，洪男另涉犯2次竊盜，劉男涉犯3次竊盜，犯意各別，請法官予以分論併罰。

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