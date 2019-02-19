「搞」大15歲少女肚子 判刑9月

2019-02-19 13:44

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名蔡姓男子結交一名15歲的「幼齒」女友，罔顧對方未成年，心智身心發展尚未成熟，竟7度偷嚐禁果，發生性行為，導致少女懷孕，少女母親怒告蔡男妨害性自主，高雄地院一審依對14歲以上未滿16歲之女子為性交，共7罪，判應執行9月。可上訴。

判決指出，蔡姓男子於2017年9月間，透過臉書社群網站，結識年僅15歲的國中少女阿美（化名），進而交往成為男女朋友。

兩人交往期間，蔡男知悉阿美僅15歲，竟從同年11月中旬至去年3月間，在住處房內，不違反女方意願先後發生性行為7次，直到少女發現懷孕，告知母親，始查悉上情。

高雄地院一審，蔡男坦承犯行，但因蔡男未與被害人達成和解，依對14歲以上未滿16歲之女子為性交，共7罪，判應執行9月。全案可上訴。

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