正妹半夜租UBike被狼撲倒亂摸 尖叫聲驚醒民眾持棍追捕

2019-02-19 13:17

［記者楊政郡／台中報導］潘姓送貨員深夜2點在北屯區看到窈窕女子「美足」，一在路旁租借Bike，竟一時性起從後抱住、撫摸胸部，女子驚嚇奮力掙脫奔跑，潘男還騎機車追到她，將她撲倒在地繼續摸胸及下體，被害人驚聲尖叫，驚醒附近住戶持棍棒嚇阻，潘才放棄離開，台中地院依強制猥褻罪將潘判刑10月。

判決書指出，潘男（25歲，有妨害性自主前科）去年12月10日凌晨，騎機車經台中市北屯區時，二十幾妙齡女子「美足」，獨自在路旁租借UBike，竟萌生淫念，機車停放附近後，徒步靠近被害人身旁，從後及旁伸手撫摸她的臀部。

「美足」喝叱撥手，但潘不顧她的反抗，接續環抱女子以控制她的行動，仍撫摸她的胸部，被害人奮力脫束縛後，朝遼寧路奔逃。但潘男竟仍不罷休，騎上機車繼續自後追趕，追至遼寧路某民宅前，再度將女子攔下，並將她撲倒，不顧她叫喊，恣意撫摸她胸部及下體得逞。

「美足」大聲呼救，驚動附近居民，林姓民眾從屋內出來查看，持棍棒上前企圖嚇阻潘男的不當舉止，潘男見狀才起身鬆開，逃逸，但林男持續追趕，在崇德路二路1段與遼寧路口將潘男制伏並報警處理。

法官審酌被告前因妨害性自主判處2年確定，2018年6月22日執行完畢，同年12月又發生此案，被告不顧他人身體自主權及感受，利用僻靜無人處孤立無援，對被害人為強制猥褻行為，考量被告坦認犯行，自述為國中畢業，曾從事送貨工作，每月收入約3萬元、未婚，判處10月徒刑。

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