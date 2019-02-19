成大女研究生命案 凶嫌涉猥褻殺人被求處死刑

2019-02-19 13:13

〔記者王俊忠／台南報導〕有左眼視障的男子林榮富，擔任成功大學教育研究所臨時清潔工，2018年10月28日上午11時許，他以不詳原因約陳姓女研究生到人員出入較少的社科院大樓北棟2樓諮商室，2人進入諮商室後，林男即出手抓捏、親吻陳女胸部，陳女抵抗呼救，林男把諮商室的抹布塞入女方口中，掐按陳女頸部達10餘分鐘，致陳女窒息死亡才停手。今天台南地檢署檢察官黃銘瑩偵結依強制猥褻殺人罪嫌起訴林男並求處死刑。

檢方查出，林男掐死陳女後，把女方推到牆邊，以沙發覆蓋遮掩後，將諮商室房門上鎖、逃離現場。

檢警調查時，林男坦承用抹布塞入被害人口中，用雙手掐住被害人頸部10餘分鐘致死，但辯稱是與被害人有借款糾紛爭執，一時氣憤出手掐被害人。經依被告歷次供述、相關證人證述、法醫研究所鑑定書、南市警局鑑驗書及其他卷附證據，查得被告有強制猥褻事證，且被害人沒有借款給被告的可能，對被告辯稱以還款為由邀約被害人到諮商室，因借款糾紛產生爭執一時氣憤殺害被害人等語，不足採信。

起訴書並指，被害人穿著緊身牛仔褲完整，沒有遭強脫或被褪去又穿上的跡象，下半身、陰道內外及附近等處均無外傷；再經採集相關檢體鑑定結果，並沒有與被告DNA型別相符的生物跡證。因此認定被告涉犯強制猥褻殺人罪嫌，並非性侵未遂殺人罪。

檢方痛批，被告與被害人並非熟識，且無何深仇大恨，竟為滿足一己私慾，誘騙被害人至難以求援之處加以強制猥褻後，復強勒被害人頸部致死亡，手段兇殘、惡性重大，也引起成大校園師生極度不安與恐慌；在被告遭查獲後，對於犯案過程均避重就輕推卸責任，否認猥褻被害人，並狡辯是一時氣憤才失手致被害人於死，毫無悔意，建請法院就被告所犯之罪量處極刑，以昭炯戒。

檢方表示，林榮富還在收押中，檢方將於20日移交台南地院審理。（14:32更新）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/